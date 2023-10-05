Зеленский пообещал посетить Португалию

Согласно данным ведомства, украинские власти подтвердили, что Зеленский принял приглашение де Соузы посетить Португалию.

"Соответствующие команды работают над датой такого визита", - уточняют в канцелярии.

При этом там напомнили, что, как уточняли власти Украины, решение о поездке Зеленского в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества было принято в последний момент и визит будет очень коротким.

Визит Зеленского в Испанию

Напомним, сегодня, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Испании. Он посетил саммит Европейского политического сообщества, где также присутствовали лидеры стран Европы.

Глава государства успел провести переговоры со своими коллегами. В частности, он договорился о поставках ПВО в Украину из Испании.

Более детально о визите можете узнать в материале РБК-Украина.