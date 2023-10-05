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Зеленский пообещал посетить Португалию

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Португалию. Киев и Лиссабон согласовывают дату визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Португалии Марсела Ребелу де Соузы.

Согласно данным ведомства, украинские власти подтвердили, что Зеленский принял приглашение де Соузы посетить Португалию. 

"Соответствующие команды работают над датой такого визита", - уточняют в канцелярии. 

При этом там напомнили, что, как уточняли власти Украины, решение о поездке Зеленского в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества было принято в последний момент и визит будет очень коротким.

Визит Зеленского в Испанию

Напомним, сегодня, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Испании. Он посетил саммит Европейского политического сообщества, где также присутствовали лидеры стран Европы. 

Глава государства успел провести переговоры со своими коллегами. В частности, он договорился о поставках ПВО в Украину из Испании. 

Более детально о визите можете узнать в материале РБК-Украина

 

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Владимир ЗеленскийПортугалия