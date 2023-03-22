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Зеленський пообіцяв відповідь на удари РФ: ордер - це найкраще, що може з вами статися

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Україна, Середа 22 березня 2023 20:09
Зеленський пообіцяв відповідь на удари РФ: ордер - це найкраще, що може з вами статися Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація обов'язково отримає відповідь за кожен удар по українських містах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського у середу, 22 березня.

За словами президента, уже зараз весь світ розуміє, що Росія програє цю війну, а кожен росіянин понесе відповідальність за скоєні злочини.

Він заявив, що кожен окупант, відповідальний за обстріли українських міст, обов'язково отримає відповідь.

"Ми обов'язково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах... Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київську область. Усі удари Росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає у світі субʼєкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі вже це розуміють. І кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт - це найкраще, що може з ним статися", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Запоріжжя та острів Хортиця.

Своєю чергою на обстріл міста відреагував президент України Володимир Зеленський. Він також опублікував відео прямого влучання російської ракети у будинок в Запоріжжі.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що росіяни, ймовірно, обстріляли місто РСЗВ "Торнадо-С".

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