ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский пообещал ответ на удары РФ: ордер - это лучшее, что может с вами произойти

Новина українською →
Украина, Среда 22 марта 2023 20:09
Зеленский пообещал ответ на удары РФ: ордер - это лучшее, что может с вами произойти Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация обязательно получит ответ за каждый удар по украинским городам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского в среду, 22 марта.

По словам президента, уже сейчас весь мир понимает, что Россия проиграет эту войну, а каждый россиянин понесет ответственность за совершенные преступления.

Он заявил, что каждый оккупант, ответственный за обстрелы украинских городов, обязательно получит ответ.

"Мы обязательно ответим оккупанту на каждый удар по нашим городам... Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевскую область. Все удары России получат как военный, так и политический и юридический ответ. Россия проиграет эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все уже это понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест - это лучшее, что может с ним произойти", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреляли Запорожье и остров Хортица.

В свою очередь на обстрел города отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео прямого попадания российской ракеты в здание в Запорожье.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне, вероятно, обстреляли город РСЗО "Торнадо-С".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина