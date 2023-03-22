Зеленский пообещал ответ на удары РФ: ордер - это лучшее, что может с вами произойти

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского в среду, 22 марта.

По словам президента, уже сейчас весь мир понимает, что Россия проиграет эту войну, а каждый россиянин понесет ответственность за совершенные преступления.

Он заявил, что каждый оккупант, ответственный за обстрелы украинских городов, обязательно получит ответ.

"Мы обязательно ответим оккупанту на каждый удар по нашим городам... Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевскую область. Все удары России получат как военный, так и политический и юридический ответ. Россия проиграет эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все уже это понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест - это лучшее, что может с ним произойти", - заявил Зеленский.