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Зеленський пообіцяв відповідь за ранкову атаку РФ

Україна, Вівторок 02 січня 2024 12:32
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Зеленський пообіцяв відповідь за ранкову атаку РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Росія відповість за життя кожного українця, яке забрала під час обстрілу 2 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, Patriot, IRIS-T, NASAMS - кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів.

"А за кожне забране життя Росія відповідатиме", - констатував він.

Зеленський зазначив, що Росія випустила сто ракет різних типів по Україні зранку.

"2 січня 24-го року - і знову удар російських нелюдів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків", - нагадав він.

Обстріл України

Вранці 2 січня російські війська влаштували нову масовану атаку по Україні, використавши ракети типу Х-101, Х-555, Х-55, "Калібри" та "Кінджали". Епіцентром атаки стали Харків, куди ворог направив "Кинджали", Київ та область.

Як розповів президент Володимир Зеленський, загалом за сьогодні 92 людини було поранено, четверо загинули. При цьому кількість постраждалих продовжує зростати.

Зокрема, у Києві вже відомо про 43 поранених та двох жертв, а в Харкові - про 45 постраждалих, серед яких діти, та 92-річну загиблу. А в Київській області - двоє загиблих, 16 поранених.

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