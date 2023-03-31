Зеленський пообіцяв росіянам за їх злочини влаштувати новий Нюрнберг

Україна та її партнери повинні докласти усіх зусиль для того, щоб Росія та її громадяни понесли максимальну відповідальність за свої злочини.

За його словами, необхідно зробити все для того, щоб прискорити роботу заради трибуналу щодо агресії Росії та заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців.

"Заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати. І вони отримають стовідсотково. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти. Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий Нюрнберг - щодо рашистів", - заявив Зеленський.

Нюрнберзький процес - міжнародний судовий процес, який проводився альянтами проти представників Третього Рейху за підготовку та здійснення вторгнень в інші країни та інші злочини під час Другої світової війни. Із 20 листопада 1945 року до 1 жовтня 1946 року Міжнародний військовий трибунал судив 21 найважливішого з живих керівників нацистської Німеччини в політичній, військовій та економічній сферах.