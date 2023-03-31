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Зеленский пообещал россиянам за их преступления устроить новый Нюрнберг

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина и ее партнеры должны приложить все усилия для того, чтобы Россия и ее граждане понесли максимальную ответственность за свои преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, необходимо сделать все для того, чтобы ускорить работу ради трибунала по агрессии России и ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников.

"Ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи. И они получат стопроцентно. Мы это обеспечим. Найдем форматы, найдем инструменты. Мы освободим нашу землю и всех наших людей от российской неволи. И будет день, когда мир услышит , что справедливость для Украины возобновлена. Будет новый Нюрнберг - в отношении рашистов", - заявил Зеленский.

Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс, который проводился альянтами против представителей Третьего Рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны. С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года Международный военный трибунал судил 21 важнейшего из живых руководителей нацистской Германии в политической, военной и экономической сферах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский принял участие в первом Бучанском саммите. Он был посвящен обсуждению механизмов привлечения государства-агрессора России к ответственности за совершенные преступления.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что трагедия в городе Буча была частью большего плана Кремля по уничтожению украинцев.

В пятницу премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину с тем, чтобы принять участие в саммите по случаю деоккупации Бучи.

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