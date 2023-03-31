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Російські воєнні злочинці повинні відповісти за все, що наробили у Бучі, - Зеленський

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 20:47
Російські воєнні злочинці повинні відповісти за все, що наробили у Бучі, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський взяв участь у першому Бучанському саміті. Він був присвячений обговоренню механізмів притягнення держави-агресора Росії до відповідальності за скоєні злочини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу президента.

"Світу потрібен дієвий механізм покарання винних у первинному злочині агресії – у злочині, який відчиняє браму для всього зла такої війни. Повна відповідальність – це те, що привчає агресорів до миру", - сказав Зеленський.

Він заявив, що росіяни повинні відповісти за все, що наробили, не лише перед історією, а перед судом.

"Хай це відбудеться в ім’я кожного і кожної, хто загинув від рук російських воєнних злочинців. Хай це відбудеться в ім’я кожної української дитини, чиє життя було забране російським терором", - підкреслив Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що трагедія у місті Буча була частиною більшого плану Кремля зі знищення українців.

У п'ятницю прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович прибули в Україну, аби взяти участь у саміті з нагоди деокупації Бучі.

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