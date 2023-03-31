Російські воєнні злочинці повинні відповісти за все, що наробили у Бучі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський взяв участь у першому Бучанському саміті. Він був присвячений обговоренню механізмів притягнення держави-агресора Росії до відповідальності за скоєні злочини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу президента.
"Світу потрібен дієвий механізм покарання винних у первинному злочині агресії – у злочині, який відчиняє браму для всього зла такої війни. Повна відповідальність – це те, що привчає агресорів до миру", - сказав Зеленський.
Він заявив, що росіяни повинні відповісти за все, що наробили, не лише перед історією, а перед судом.
"Хай це відбудеться в ім’я кожного і кожної, хто загинув від рук російських воєнних злочинців. Хай це відбудеться в ім’я кожної української дитини, чиє життя було забране російським терором", - підкреслив Зеленський.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що трагедія у місті Буча була частиною більшого плану Кремля зі знищення українців.
У п'ятницю прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович прибули в Україну, аби взяти участь у саміті з нагоди деокупації Бучі.
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