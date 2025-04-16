Зеленський пообіцяв помсту РФ за удар по Сумах: "Не залишимо в спокої цю сволоту"

Україна відповість тим російським окупантам, які вбивають українців у мирних містах. Для цього є необхідна зброя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він розповів, що сьогодні присвоїв державні нагороди співробітникам оборонної промисловості. Їхній професійний день був 13 квітня - у день удару Росії по Сумах.
"Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто в спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право. Це абсолютно справедливо - відповідати вбивцям так, як вони заслуговують", - зазначив президент.
Зеленський підкреслив, що Росії потрібно змиритися з думками про невідворотність сили України. За його словами, справжній мир може настати, коли "реальність змусить РФ змиритися з українськими можливостями". Йдеться про українські дрони, ракети, артилерію та техніку. Усе це захищатиме Україну.
Президент подякував понад 300 тисячам українців, які працюють на оборонних підприємствах.
Нагадаємо, 13 квітня, у Вербну неділю, російські окупанти запустили по Сумах дві балістичні ракети - вони вибухнули в центрі міста, де було багато мирних жителів.
Станом на зараз відомо, що через удар загинули 35 людей. Серед них - 11-річний хлопчик і 17-річний хлопець.
Примітно, що Росія використала для атаки ракету з касетною бойовою частиною, яка забезпечує якомога більше жертв.
Учора, 15 квітня, стало відомо, що українські захисники вдарили по пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ у Курській області, яка причетна до обстрілу Сум.
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