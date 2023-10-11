Зеленський пообіцяв Гроссі, що ЗСУ не обстрілюватимуть ЗАЕС, але "інші варіанти можливі"

"Зеленський особисто запевнив мене, що ЗСУ не будуть безпосередньо бомбити чи обстрілювати її (ЗАЕС - ред.)", - сказав Гроссі.

Проте, за словами гендиректора МАГАТЕ, Зеленський зазначив, що Україна не відмовлятиметься від намірів повернути станцію, тому "всі інші варіанти можливі".

Також він прокоментував поточну ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Мене часто запитують, чи в безпеці станція зараз. Ні. Вона знаходиться в зоні бойових дій під час контрнаступу", - сказав Гроссі.

За його словами, є дві основні небезпеки для ЗАЕС. Перша й найбільша - це "прямий удар" по одній з вразливих ділянок електростанції, друга - підтримка водяного охолодження, необхідного навіть для зупинених реакторів.

Ситуація на ЗАЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують сховища для зберігання техніки та розташування живої сили. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України. Нагадаємо, нещодавно на ЗАЕС сталася чергова аварія. Існував ризик зупинення роботи одного з енергоблоків. Також нещодавно "Енергоатом" заявив, що недотримання російськими загарбниками вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції збільшує ймовірність радіаційної аварії. Зокрема повідомляється, що окупанти на ЗАЕС вивели четвертий енергоблок зі стану "холодний зупин" у "гарячий зупин". Натомість шостий енергоблок, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний". Крім того, українські офіційні особи неодноразово повідомляли про ризики теракту на станції.