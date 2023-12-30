Обстріл Бєлгорода. У Росії заявили про понад 100 поранених та 14 загиблих

В Бєлгороді Російської Федерації сьогодні, 30 грудня, зафіксовані "прильоти" по центру міста. В результаті обстрілу відомо про понад 100 поранених росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЧС РФ.

Як заявляє російське відомство, в результаті атаки на Бєлгород згинули мінімум 14 росіян, серед яких двоє - діти.

Також у Росії заявляють про 108 поранених, серед яких 15 дітей.

Атака на Бєлгород

Вранці суботи, 30 грудня, російські ЗМІ почали заявляти про нібито обстріл російського міста Бєлгород. Повідомлялось про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Спецслужби України нанесли удар по військових об'єктах Бєлгорода

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді. За їх даними, це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців.