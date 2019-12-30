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Зеленский пообещал завершить дела Майдана

Новости » Общество     30.12.2019 - 01:16
Зеленский пообещал завершить дела Майдана
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский заверил, что освобождение бывших "беркутовцев" не повлияет на расследование дел Майдана

Передача в рамках обмена пленными бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" не повлияет на расследование дел Майдана в 2013-2014 годах. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи освобожденных из плена украинцев, информирует прес-служба президента.

Президент добавил, что осовбождение "беркутовцев" было политическим решением и одним из условий обмена, который оказался самым большим по численности освобожденных из плена людей в сравнении с предыдущими.

"Если бы они остались, мы не получили бы наших разведчиков, не получили бы ребят, которые защищали Украину, были в Дебальцево...Каждую секунду каждого дня у нас мог сорваться этот обмен. Поэтому я поступал как президент Украины. Мой ответ очень прост: я возвращал живых. И это главное...Это никак не будет влиять на дела Майдана. Как я и обещал, дела Майдана мы закончим. Обязательно", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 5 экс- "беркутовцев" передали боевикам в рамках обмена пленными на Донбассе. Адвокат отметил, что трех экс- "беркутовцев" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского передали боевикам "ДНР", а Александра Маринченко и Сергея Тамтуру - "ЛНР".

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