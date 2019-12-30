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Зеленський пообіцяв завершити справи Майдану

Новини » Суспільство     30.12.2019 - 01:16
Зеленський пообіцяв завершити справи Майдану
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський запевнив, що звільнення колишніх "беркутівців" не вплине на розслідування справ Майдану

Передача у рамках обміну полоненими колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" не вплине на розслідування справ Майдану у 2013-2014 роках. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі звільнених з полону українців, інформує прес-служба президента.

Президент додав, що звільнення "беркутівців" було політичним рішенням та однією із умов обміну, який виявився найбільшим за чисельністю звільнених з полону людей у порівнянні із попередніми.

"Якщо б вони залишилися, ми не отримали б наших розвідників, не отримали б хлопців, які захищали Україну, були в Дебальцевому...Кожну секунду кожного дня у нас міг зірватися цей обмін. Тому я чинив як президент України. Моя відповідь дуже проста: я повертав живих. І це головне...Це ніяк не впливатиме на справи Майдану. Як я і обіцяв, справи Майдану ми закінчимо. Обов'язково", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, п'ятьох екс- "беркутівців" передали бойовикам в рамках обміну полоненими на Донбасі. Адвокат зазначив, що трьох екс- "беркутівців" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янишевського передали бойовикам "ДНР", а Олександра Маринченко та Сергія Тамтуру - "ЛНР".

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