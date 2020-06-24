Зеленский пообещал решить вопрос жилья для пострадавших от паводков

Пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставит новое.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По словам главы государства, украинские власти обязательно восстановят разрушенные из-за паводков дороги, мосты и другую инфраструктуру.

"Обязательно решим вопрос жилья. Или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь", - заявил Зеленский.

Напомним, на этой неделе западные области Украины охватили мощные паводки, которые образовались в результате обильных дождей. Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Сегодня реки вышли из берегов и в Тернопольской области.

Ранее Зеленский анонсировал выделение дополнительного миллиарда гривен для преодоления последствий непогоды в западных областях Украины.

Кроме того, сегодня Кабмин одобрил меры для преодоления последствий непогоды на западе Украины.