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Франция и Германия ожидают вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк

Новости » Общество     04.11.2019 - 11:02
Франция и Германия ожидают вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com uakateryna)

Отметим, сегодня годовщина смерти украинской активистки Екатерины Гандзюк

Франция и Германия ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом говорится в сообщении посольств Франции и Германии на их страницах в Twitter.

Отметим, сегодня годовщина смерти Гандзюк. После нападения Гандзюк находилась в больнице, перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

"Год назад общественная активистка Екатерина Гандзюк стала жертвой нападения - ее умышленно облили кислотой, и она погибла в результате полученных травм. Мы чтим ее память. Как и ее близкие и семья, мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления", - говорится в сообщении посольства Франции.

Франция и Германия ожидают вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк

В посольстве Германии также заявили, что ожидают суда и приговора заказчикам нападения, повлекшего смерть Гандзюк.

Франция и Германия ожидают вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк

Напомним, 31 июля прошлого года в Херсоне на активистку Екатерину Гандзюк было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

РБК-Украина сообщало, что СБУ и Генеральная прокуратура в ближайшее время проинформируют общество о новых весомых результатаз в деле Екатерины Гандзюк. Уголовное производство о нападении на Гандзюк передано в СБУ в ноябре 2018 года и в настоящее время следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу.

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