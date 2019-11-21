Зеленский пообещал лишить мандата депутата от "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с народным депутатом от правящей партии "Слуга народа" Русланом Иванисовым, у которого обнаружили тюремный срок за причастность к изнасилованию. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, президент пообещал разобраться в ситуации и исключить из партии Иванисова, если будут доказательства.

"Завтра у меня будут у меня реальные данные, я хочу разобраться - фейк это, или реально у него есть причастность к расследованию по поводу уголовного дела, связанного с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что - то- завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа". Вы знаете, что уже два человека мы отправили. Это будет, наверное, третий человек, если он причастен", - сказал президент.

Зеленский отметил, что депутата также будет ждать наказание, если он "почистил" о себе данные, поскольку, по словам президента, кандидатов в партию отбирали после того, как их проверяли в Службе безопасности и Министерстве внутренних дел.

"Если почищены данные - будет расследование. Это я тоже всем обещаю", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка 20 ноября на брифинге заявил, что судимость Руслана Иванисова по обвинению в изнасиловании погашена. Однако Иванисов действительно отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании у нардепа от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова является неподтвержденной.

Вечером 20 ноября Иванисов написал, что покинул фракцию на время проверки о его сроке за причастность к изнасилованию.