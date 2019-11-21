Зеленський пообіцяв позбавити мандату депутата від "Слуги народу"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із народним депутатом від правлячої партії "Слуга народу" Русланом Іванісовим, у котрого виявили тюремний термін за причетність до зґвалтування. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, президент пообіцяв розібратися у ситуації та виключити із партії Іванісова, якщо будуть докази.

"Завтра у мене будуть у мене реальні дані, я хочу розібратися - фейк це, чи реально у нього є причетність до розслідування з приводу кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось - завтра я змушу цю людини скласти мандат і піти з партії "Слуга народу". Ви знаєте, що вже дві людини ми відправили. Це буде, напевне, третя людина, якщо вона причетна", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що депутата чекатиме також покарання, якщо він "почистив" про себе дані, оскільки, за словами президента, кандидатів у партію відбирали після того, як їх перевіряли в Службі безпеки та Міністерстві внутрішніх справ.

"Якщо почищені дані - буде розслідування. Це я теж всім обіцяю", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка 20 листопада на брифінгу заявив, що судимість Руслана Іванісова за звинуваченням у зґвалтуванні погашена. Однак Іванісов дійсно відбував термін за зґвалтування неповнолітньої.

Згодом у Генпрокуратурі повідомили, що інформація про погашену судимість за звинуваченням у зґвалтуванні у нардепа від фракції "Слуга народу" Руслана Іванісова є непідтвердженою.

Ввечері 20 листопада Іванісов написав, що покинув фракцію на час перевірки про його термін за причетність до зґвалтування.