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Зеленский пообещал Байдену предпринять ряд шагов, за которыми будут следить США, - источник

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 23:00
Зеленский пообещал Байдену предпринять ряд шагов, за которыми будут следить США, - источник Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего разговора с президентом США Джо Байденом пообещал предпринять ряд дальнейших шагов. За этими шагами очень внимательно будут следить в Вашингтоне.

Об это РБК-Украина рассказал источник, информированный о беседе Байдена и Зеленского.

По словам собеседника, президенты США и Украины говорили о будущем визите Зеленского в Белый дом, реформах в Украине, газопроводе "Северный поток-2", Плане действий по членству в НАТО, а также о поддержке Украины против российской агрессии.

"Зеленский взял на себя обязательство предпринять ряд дальнейших шагов, за которыми в Вашингтоне будут следить очень внимательно", - сказал он.

Источник отметил, что Байден со своей стороны готов сделать все возможное в вопросах "Северного потока-2" и интеграции Украины в НАТО.

"Что касается Вашингтона, то там намерены делать все возможное в отношении "Северного потока-2", НАТО и поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Теперь нужно подтвердить слова действиями", - добавил собеседник РБК-Украина.

Напомним, накануне встречи с президентом России в Женеве президент США провел телефонный разговор с Зеленским. Как рассказали в ОП, лидеры обсудили широкий перечень актуальных тем, в частности ситуацию на Донбассе и вступление в НАТО.

Кроме того, Байден пригласил Зеленского в Белый дом. Встреча президентов может состояться в июле после того, как Байден вернется из Европы.

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