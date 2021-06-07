Зеленский пообещал Байдену предпринять ряд шагов, за которыми будут следить США, - источник
Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего разговора с президентом США Джо Байденом пообещал предпринять ряд дальнейших шагов. За этими шагами очень внимательно будут следить в Вашингтоне.
Об это РБК-Украина рассказал источник, информированный о беседе Байдена и Зеленского.
По словам собеседника, президенты США и Украины говорили о будущем визите Зеленского в Белый дом, реформах в Украине, газопроводе "Северный поток-2", Плане действий по членству в НАТО, а также о поддержке Украины против российской агрессии.
"Зеленский взял на себя обязательство предпринять ряд дальнейших шагов, за которыми в Вашингтоне будут следить очень внимательно", - сказал он.
Источник отметил, что Байден со своей стороны готов сделать все возможное в вопросах "Северного потока-2" и интеграции Украины в НАТО.
"Что касается Вашингтона, то там намерены делать все возможное в отношении "Северного потока-2", НАТО и поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Теперь нужно подтвердить слова действиями", - добавил собеседник РБК-Украина.
Напомним, накануне встречи с президентом России в Женеве президент США провел телефонный разговор с Зеленским. Как рассказали в ОП, лидеры обсудили широкий перечень актуальных тем, в частности ситуацию на Донбассе и вступление в НАТО.
Кроме того, Байден пригласил Зеленского в Белый дом. Встреча президентов может состояться в июле после того, как Байден вернется из Европы.