Зеленський і Помпео обговорили перемир'я на Донбасі

Фото: Майк Помпео і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Майком Помпео. В ході бесіди вони обговорили перемир'я на Донбасі.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, Помпео вітав встановлення режиму тиші на Донбасі.

"31 день бойових втрат серед військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, та завдяки підтримці США та Європи", - написав Зеленський.

Президент також подякував держсекретарю за підтримку територіальної цілісності України і двопартійну підтримку.

Крім того, прес-служба Офісу президента повідомила, що в ході телефонної розмови сторони обговорили ситуацію в Білорусі.

Зеленський запевнив, що Україна не збирається втручатися в чужі вибори, зокрема, вибори в Білорусі.

"Головне - щоб у Білорусі ситуація стабілізувалася, щоб було мирне врегулювання. Україна ніколи не втручалась і не планує втручатися у вибори будь-якої держави", - підкреслив Зеленський.

Зеленський поінформував Помпео, що більш детально питання двосторонніх відносин він обговорить із заступником держсекретаря Стівеном Бігеном під час зустрічі в Кривому Розі.

Нагадаємо, 26 серпня в Київ з робочим візитом прилетів заступник Помпео Стівен Біген.