Зеленський помилував 12 росіян, - адвокат

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Росіяни вже доставлені з місць відбуття покарання і знаходяться в пункті збору осіб для обміну

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про помилування не менше 12 росіян. Про це заявив адвокат росіян, засуджених в Україні, Валентин Рибін, передають російські ЗМІ.

За його словами, видача указів про помилування - підготовка до початку процедури обміну.

"Видані укази про помилування близько 12 засуджених росіян, які вже доставлені з місць відбуття покарання і знаходяться в пункті збору осіб, які беруть участь в обміні. Вважаю, що це підготовка до початку процедури обміну", - сказав адвокат.

При цьому він зазначив, що один росіянин, який перебуває у списку, досі не доставлений в пункт та указу про його помилування також немає.

"Це Руслан Гаджієв, засуджений на 15 років ув'язнення. Він був у списку, але в пункт обміну його так і не доставили, указу про помилування також немає. Припускаю, що Україна не хоче його видавати", - сказав Рибін.

Також за словами Рибіна, формула обміну полоненими між Україною і Росією поки не узгоджена. Інформацію про те, як і де буде відбуватися процес обміну, Рибін розкрити відмовився, пояснивши, що "все постійно змінюється".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, можуть обміняти на колишнього бойовика "ДНР" і фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха. Напередодні Цемаха звільнили з-під варти.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що процес обміну полоненими може початися до кінця цього тижня. Зокрема, джерела називають 7 вересня вірогідною датою великої обміну.