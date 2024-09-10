Зеленський "помічникам" Путіна: на кожну ракету і дрон неминуче буде відповідь

За словами Зеленського, під час доповідей ГУР та Служби зовнішньої розвідки було детально обговорено питання наявних для України можливостей, а також загроз.

"Ми бачимо - які кроки планують в Москві, ми будемо діяти відповідно - саме так жорстко, як це треба заради України. І хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну, ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати", - заявив президент.

Він зауважив, що зараз абсолютний пріоритет України - це справедливий мир.

"На кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою - неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу - як би це не було нам складно", - підкреслив він.