Зеленский "помощникам" Путина: на каждую ракету и дрон неизбежно будет ответ

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад от Главного управления разведки и Службы внешней разведки Украины. Приоритет Украины - это абсолютный мир.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
По словам Зеленского, в ходе докладов ГУР и Службы внешней разведки подробно обсуждались вопросы имеющихся для Украины возможностей, а также угроз.
"Мы видим – какие шаги планируют в Москве, мы будем действовать соответственно – именно так жестко, как это нужно ради Украины. И хочу сказать сейчас всем в мире, кто до сих пор хочет как-то помогать Путину, мы все сделаем не просто для защиты своего государства и людей, а для реальной консолидации мира ради сильных ответов на разжигание войны или любую попытку продолжать войну", - заявил президент.
Он отметил, что сейчас абсолютный приоритет Украины – это справедливый мир.
"На каждую ракету, на каждый дрон, и на все вражеские шаги, на каждую попытку сделать эту войну длиннее и жестче - неизбежно будет ответ мира. Мы обеспечим необходимое единство мира - как бы это ни было нам сложно", - подчеркнул он.
В начале июня в Швейцарии состоялся саммит мира по "формуле мира" Зеленского, с участием 100 стран и организаций. До конца года Украина планирует провести второй саммит в Саудовской Аравии.
Также в конце августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в сентябре он хочет представить президенту США Джо Байдену план победы Украины в войне с Россией .
По словам Зеленского, Украина будет "удерживать" захваченную территорию в Курской области, ведь она является неотъемлемой частью его "плана победы" по завершению войны. Он представит это предложение международным партнерам, в том числе США.
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