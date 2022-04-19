Зеленский: Если получим оружие сейчас - это спасет жизни тысяч людей

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, если бы в первый день войны страна получила сколько оружия, как сейчас, то польза была бы больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
По его словам, если Украина получит оружие сейчас, то это спасет тысячи жизней.
Он отметил, что каждый день имеет значение и любое промедление с помощью Украине приводит к тому, что оккупанты получают возможность убить еще больше украинцев.
"Если бы мы получили в первую неделю войны то, что получаем сейчас, то польза для Украины и свободы в Европе была бы больше. Я уверен. Если мы получим прямо сейчас то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, - это позволит спасти жизни тысяч и тысяч людей", - сказал Зеленский.
Ранее мы сообщали, что Зеленский наградил 192 защитников Украины орденами и медалями.
Также мы писали, что Зеленский поблагодарил за оборонительную помощь премьеру Хорватии.
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