Зеленский получил заявление Гончарука об отставке

В Офисе президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Так, президент должен рассмотреть указанное заявление.

"Президент Украины получил поданное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Гончарук подал в отставку. Он отметил, что передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня образец открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук.

Напомним, накануне в сети обнародовали запись разговора, вероятно Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой. В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривни. Гончарук якобы называл себя "профаном".

После этого в правительстве заявили, что не имеют информации о подлинности ни аудио, ни видео записи, а сам премьер-министр сказал, что с начала работы против новой власти "работают много людей".