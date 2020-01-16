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В "Слуге народа" заявили, что проверкой записей разговора Гончарука должна заняться СБУ

Новости » Политика     16.01.2020 - 11:25
В "Слуге народа" заявили, что проверкой записей разговора Гончарука должна заняться СБУ
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

В "СН" заявляют о необходимости выяснить, кто именно прослушивал разговоры чиновников, если они являются подлинными

Проверкой разговоров премьер-министра Алексея Гончарука с членами правительства должна заняться Служба безопасности Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, необходимости выяснить, кто именно прослушивал разговоры чиновников, если они являются подлинными.

"Я думаю, что этим вопросом мы займемся. Том что не исключено, что эти записи делали люди, инспирированные не внутри страны, а где-то извне. В условиях войны, ситуация относительно безопасности защиты и прослушивания топ-чиновников, она достаточно острая. Собственно, получается, могут прослушивать премьер-министра, и руководство Нацбанка, и министров. Если это аутентичные пленки, то надо выяснить, кто их прослушивал. Это вообще материал для СБУ в первую очередь", - заявил Корниенко.

Он также добавил, что запись разговора Гончарука не будет иметь юридически-политических последствий. В парламенте также исключают отставку Кабинета министров.

"Политические последствия (для Гончарука - ред), они могут быть со стороны действующего законодательства, если со стороны Верховной рады. Если со стороны Верховной рады есть иммунитет политический, как раз юридически-политический о снятии правительства, в первую очередь премьер-министра, в течение года с утверждением программы ответственности правительства - поэтому говорить об этом не приходится. А о личной политической ответственности - это каждый политик должен сам решать для себя. Я думаю, что господин Алексей тоже будет эти решения иметь", - заявил Корниенко.

РБК-Украина писало, что вчера в сети обнародовали запись разговора, вероятно, Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривни. Кабмин заявлял, что не имеет информации о подлинности ни аудио, ни видео записи.

Гончарук сегодня отреагировал на ситуацию вокруг прослушки. Он считает, что с начала работы против новой власти "работают много людей".

Гончарук отреагировал на скандал с прослушкой В Кабмине прокомментировали запись прослушки Гончарука
Новости Украины Служба безопасности УкраиныАлексей Гончарук
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