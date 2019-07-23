Зеленский получил доступ к закрытым материалам по делу Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский получил доступ к закрытым материалам по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в ходе совместного с президентом брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

В начале брифинга Зеленский отметил, что желает наказания виновных в ближайшее время.

"Я инициировал срочную встречу по поводу убийства Павла Шеремета. Я хочу, чтобы мы заслушали все детали и поняли, какие у нас шансы срочно, в ближайшее время. Я хочу, чтобы в ближайшее время все эти люди (виновные в убийствах, - ред.) были наказаны. Мы хотим получить всю информацию, которая у нас есть, и помочь решению этого вопроса ", - заявил Зеленский.

Так, Князев доложит о данных с ограниченным доступом главе государства в закрытом режиме.

"23 июля получил разрешение следователя на разглашение сведений досудебного расследования в определенном объеме. Главу Нацполиции делегировали на разглашение данных президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову. Если вы принимаете мой доклад, я готов доложить все в закрытом формате", - заявил Князев и добавил, что это информация с ограниченным доступом.

После этого Зеленский объявил перерыв и заявил, что брифинг правоохранителей по делу Шеремета продолжится после того, как он ознакомится с этими материалами.

Напомним, ранее Князев заявил, что преждевременно называть причастных к убийству журналиста Павла Шеремета. По его словам, преступление после трех лет расследования остается нераскрытым.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский пригласил руководителей силовых ведомств на заседание по поводу результатов расследования убийства Шеремета.

Отметим, в ОБСЕ и посольстве США призвали украинских правоохранителей завершить расследование убийства журналиста. По словам представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, нераскрытие дела об убийстве Шеремета влияет на свободу слова и безопасность журналистов в Украине, а также порождает новые подобные преступления.