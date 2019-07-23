Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів справи Шеремета

Президент України Володимир Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів кримінальної справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв у ході спільного з президентом брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

На початку брифінгу Зеленський зазначив, що бажає покарання винних найближчим часом.

"Я ініціював термінову зустріч з приводу вбивства Павла Шеремета. Я хочу, щоб ми заслухали всі деталі і зрозуміли, які в нас є шанси терміново, найближчим часом. Я хочу, щоб найближчим часом всі ці люди (винні у вбивствах, - ред.) були покарані. Ми хочемо отримати всю інформацію, яка у нас є, і допомогти вирішенню цього питання", - заявив Зеленський.

Так, Князєв доповість про дані з обмеженим доступом главі держави в закритому режимі.

"23 липня отримав дозвіл слідчого на розголошення відомостей досудового розслідування у певному обсязі. Главу Нацполіціі делегували на розголошення даних президенту України Володимиру Зеленському та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Якщо ви приймаєте мою доповідь, я готовий доповісти все в закритому форматі", - заявив Князєв і додав, що це інформація з обмеженим доступом.

Після цього Зеленський оголосив перерву і заявив, що брифінг правоохоронців у справі Шеремета продовжиться після того, як він ознайомиться з цими матеріалами.

Нагадаємо, раніше Князєв заявив, що передчасно називати причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета. За його словами, злочин після трьох років розслідування залишається нерозкритим.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський запросив керівників силових відомств на засідання з приводу результатів розслідування вбивства Шеремета.

Відзначимо, в ОБСЄ і посольстві США закликали українських правоохоронців завершити розслідування вбивства журналіста. За словами представника Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра, нерозкриття справи про вбивство Шеремета впливає на свободу слова і безпеку журналістів в Україні, а також породжує нові подібні злочини.