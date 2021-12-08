Зеленский положительно оценил переговоры Байдена с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Глава государства пообещал прокомментировать детали после беседы с американским президентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.
"Я считаю, что это положительно, что президент США разговаривал с президентом РФ", - сказал глава государства в ходе совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Зеленский добавил, детали разговора лидеров США и РФ он намерен прокомментировать после беседы с Байденом. По его словам, диалог состоится завтра, поскольку такое время предложила американская сторона.
"Победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину. Самое главное, мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль Байдена в урегулировании войны на Востоке нашего государства", - резюмировал Зеленский.
Напомним, Байден на этой неделе позвонит Зеленскому по результатам саммита с Путиным.
Отметим, 7 декабря прошел саммит Байдена и Путина. Беседа продолжалась более 2 часов. О том, как прошли переговоры и о чем договорились лидеры США и России - в материале РБК-Украина.