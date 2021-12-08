RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський позитивно оцінив переговори Байдена з Путіним

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив розмову лідерів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Глава держави пообіцяв прокоментувати деталі після бесіди з американським президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв із президентом РФ", - сказав глава держави під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

Зеленський додав, деталі розмови лідерів США та РФ він має намір прокоментувати після розмови з Байденом. За його словами, діалог відбудеться завтра, оскільки такий час запропонувала американська сторона.

"Перемога України в тому, що США завжди підтримували Україну. Найголовніше, ми бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль Байдена у врегулюванні війни на Сході нашої держави", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Байден цього тижня зателефонує Зеленському за результатами саміту з Путіним.

Зазначимо, 7 грудня пройшов саміт Байдена та Путіна. Розмова тривала понад 2 години. Про те, як пройшли переговори та про що домовилися лідери США та Росії - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДжозеф Байден