Зеленський позитивно оцінив переговори Байдена з Путіним

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив розмову лідерів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Глава держави пообіцяв прокоментувати деталі після бесіди з американським президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського .

"Я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв із президентом РФ", - сказав глава держави під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

Зеленський додав, деталі розмови лідерів США та РФ він має намір прокоментувати після розмови з Байденом. За його словами, діалог відбудеться завтра, оскільки такий час запропонувала американська сторона.

"Перемога України в тому, що США завжди підтримували Україну. Найголовніше, ми бачимо, що є особиста реальна реакція та особиста роль Байдена у врегулюванні війни на Сході нашої держави", - резюмував Зеленський.