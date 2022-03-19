Зеленский о полной перезагрузке таможни: "убираем всю бюрократию, все налоговые платежи"

"В течение дня чиновники обработали решение для полной перезагрузки таможни. Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что теперь поставки не будут облагаться налогом на добавленную стоимость, и снимаются любые иные налоги и платежи.

"Убираем абсолютно всю бюрократию, абсолютно все бумажки, а также НДС, налоги, абсолютно все налоги. Цель абсолютно понятна - чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставок товаров. Они очень нужны именно сейчас", - отметил он.

Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением ночью 19 марта