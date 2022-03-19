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Зеленский о полной перезагрузке таможни: "убираем всю бюрократию, все налоговые платежи"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новшествах в таможне для упрощения поставок товаров для обороны и гуманитарных грузов в нашу страну.

Об этом 19 марта пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Украинского государства.

"В течение дня чиновники обработали решение для полной перезагрузки таможни. Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что теперь поставки не будут облагаться налогом на добавленную стоимость, и снимаются любые иные налоги и платежи.

"Убираем абсолютно всю бюрократию, абсолютно все бумажки, а также НДС, налоги, абсолютно все налоги. Цель абсолютно понятна - чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставок товаров. Они очень нужны именно сейчас", - отметил он.

Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением ночью 19 марта

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский рассказал о новой программе кредитования бизнеса на базе программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и гарантиях банков.

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