Зеленский: Полмиллиона людей вывезли из оккупированных частей Украины, детей - около 5000

Президент Владимир Зеленский оценил количество принудительно вывезенных войсками РФ украинцев с захваченных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства.
Зеленский заявил, что ориентировочно 500 тысяч украинцев были фактически депортированы оккупантами. Враг принудительно вывез их в "ЛДНР" и Россию.
"Около полумиллиона людей были вывезены из разных оккупированных частей нашего государства на территорию РФ или частично на территорию оккупированного Востока. Относительно детей цифры нет. Помню, только одно, что где-то около 5000", – рассказал президент.
Он также добавил, что эти цифры были актуальны неделю назад. Свежих данных пока нет, но Зеленский считает, что принудительно вывезенных детей "точно не меньше".
К слову, президент Зеленский назвал главные пункты переговоров с Россией.
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