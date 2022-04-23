Зеленський: Півмільйона людей вивезли з окупованих частин України, дітей - близько 5000

Зеленський заявив, що орієнтовно 500 тисяч українців були фактично депортовані окупантами. Ворог примусово вивіз їх до "ЛДНР" і Росії.

"Біля півмільйона людей було вивезено з різних окупованих частин нашої держави на територію РФ або частково на територію окупованого Сходу. Щодо дітей цифри не маю. Пам'ятаю, тільки одне, що десь близько 5000", – розповів президент.

Він також додав, що ці цифри були актуальними тиждень тому. Свіжих даних наразі немає, але Зеленський вважає, що примусово вивезених дітей "точно не менше".