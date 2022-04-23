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Зеленський: Півмільйона людей вивезли з окупованих частин України, дітей - близько 5000

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський оцінив кількість примусово вивезених військами РФ українців із захоплених територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави.

Зеленський заявив, що орієнтовно 500 тисяч українців були фактично депортовані окупантами. Ворог примусово вивіз їх до "ЛДНР" і Росії.

"Біля півмільйона людей було вивезено з різних окупованих частин нашої держави на територію РФ або частково на територію окупованого Сходу. Щодо дітей цифри не маю. Пам'ятаю, тільки одне, що десь близько 5000", – розповів президент.

Він також додав, що ці цифри були актуальними тиждень тому. Свіжих даних наразі немає, але Зеленський вважає, що примусово вивезених дітей "точно не менше".

До слова, президент Зеленський назвав головні пункти переговорів із Росією.

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