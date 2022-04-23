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Все остальное - политические понты. Зеленский назвал главные вопросы переговоров с РФ

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Суббота 23 апреля 2022 20:32
Все остальное - политические понты. Зеленский назвал главные вопросы переговоров с РФ Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что самым актуальными вопросами во время переговоров с Россией являются гарантии безопасности и нейтральность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресконференцию Зеленского.

По его словам, самым главным вопросом являются гарантии безопасности, нейтральность и судьба Донбасса и Крыма.

"Я думаю, что самые актуальные вопросы - это гарантии безопасности и нейтральность, это судьба Донбасса и Крыма. Больше вопросов не существует. Все остальное - политические понты" - сказал Зеленский отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Ранее Зеленский заявил, что во время переговоров с Россией Украина получала ультиматум, но затем исчезли пункты.

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