Зеленський показав відео наслідків удару росіян по Ізюму

За словами Зеленського, наразі у місті триває рятувальна операція. Вже відомо, що через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради.

Станом на зараз відомо, що є постраждалі - 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким.

"Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили - сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, - щоб зупинити терор і захистити життя", - написав Зеленський.

Російський удар по Ізюму 4 лютого

Нагадаємо, російська армія вдень вівторка, 4 лютого, обстріляла місто Ізюм у Харківській області. Вже відомо про перші жертви та поранених.

Детально про те, що відомом про наслідки обстрілу міста - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нічна атака по території України

У ніч на вівторок, 4 лютого, армія Росії запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області. Під час атаки дронів у Києві під час атаки дронів лунали вибухи.