Зеленський показав Трампу наслідки удару по Лаврі, - Reuters

Інформацію про те, що Зеленський показав Трампу наслідки удару РФ, повідомили Reuters неназвані європейські дипломати.

Один із дипломатів зазначив, що Трамп висловив своє несхвалення російської атаки.

При цьому, за словами іншого дипломата, з психологічної точки зору рішення Зеленського показати ці фотографії було вдалим кроком.

Києво-Печерській Лаврі понад 1000 років. Вона є символом духовної та культурної спадщини України та об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Удар по Києво-Печерській Лаврі

Нагадаємо, в ніч на 15 червня російські окупанти завдали по Україні масованого удару. Велику кількість безпілотників і ракет ворог запустив по Києву.

Вночі стало відомо, що був "приліт" по Києво-Печерській Лаврі. Там спалахнула пожежа. Згідно з офіційними даними, для атаки росіяни використовували ударний безпілотник.