Зеленський показав нове відео спілкування з полоненим солдатом КНДР

Президент Володимир Зеленський показав ще одне відео спілкування з полоненим солдатом Північної Кореї. Нещодавно ЗСУ захопили його у полон в ході бойових дій.
Як повідомляє РБК-Україна, відео опублікував Зеленський у себе в Telegram.
На відео у північнокорейця запитують, коли він потрапив у полон до ЗСУ. Чоловік відповідає, що не пам'ятає. За його словами, він пригадує лише бій, у якому його залишили побратими, і кілька днів він перебував сам.
"Мене поранили, а після бою був відступ. Оскільки я отримав поранення, то не міг пересуватися. І приблизно 3-5 днів залишався сам. Потім мене знайшли війська України", - каже він.
За словами полоненого, у Росії йому видали документи, проте там було не його ім'я та не було фото. Він також розповів, що в Росії їх навчали, як брати в полон українських військових.
За словами Зеленського, наразі встановлюються факти та перевіряються деталі щодо полоненого.
"Світ знатиме повну правду про те, як Росія використовує таких хлопців, які росли в повному інформаційному вакуумі, взагалі нічого не знають про Україну та використовуються Росією виключно для того, щоб продовжити та розширити цю війну. Тільки Росії потрібна ця війна. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції. Вдячний і всім у світі, хто допомагає нам берегти життя людей і нашу незалежність", - написав Зеленський.
Деякий час тому українські бійці захопили у полон двох військових КНДР. Солдати були доставлені до Києва, де спілкуються зі слідчими СБУ.
Раніше Зеленський запропонував північнокорейському диктатору Кім Чен Ину забрати полонених. Але за умови, що той організує обмін на українських військових у російському полоні.
За даними української розвідки, Росія використовує військових із КНДР у складі частин морської піхоти і ВДВ для штурмових дій.
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