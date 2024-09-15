Зеленський показав наслідки удару Росії по Харкову

Вдень, 15 вересня, російські війська завдали удари КАБами по Харкову, зокрема, по житловому будинку. Внаслідок атаки відомо вже про понад 30 поранених.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Він зазначив, що наразі триває рятувальна операція. Внаслідок російського удару авіабомбами було пошкоджено багатоповерхівку.

"Між 9-м та 12-м поверхами - пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає", - зазначив президент.

Зеленський вкотре наголосив, що світ має допомогти захиститися від російської авіації та десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців.

"Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні", - написав український президент.

За його словами, цю війну може завершити справедливо тільки рішучість.

"Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору", - резюмував він.

Зазначимо, що через декілька хвилин після публікації Зеленського, мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 33 мирних мешканців багатоповерхівки.

Крім того, голова ОП Андрій Єрмак показав відео наслідків удару, зазначивши, що Росія вміє воювати тільки з цивільними. І навпаки, де зустрічається з силою, починає тікати, що доводить Курська операція.

Також у своєму дописі він закликав світ дозволити Україні завдавати удари по військових об'єктах на території РФ.

"Світ має дозволити бити по воєнних об‘єктах на території росії західною зброєю, щоб припинити це все", - написав Єрмак.