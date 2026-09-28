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Зеленський показав кадри наслідків прильоту по Академії наук у Києві (відео)

15:09 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Зеленський показав кадри наслідків прильоту по Академії наук у Києві (відео) Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)
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Російські війська вранці 28 вересня завдали удару по будівлі Академії наук у Києві. Після атаки на об'єкті виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, після російського удару по будівлі Академії наук триває рятувальна операція. Надзвичайники гасять пожежу та перевіряють будівлю, оскільки всередині могли залишатися люди.

До роботи на місці залучені всі необхідні служби.

"Обов’язково буде на це відповідь Росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України - це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований", - наголосив Зеленський.

Обстріл Києва 28 вересня

Нагадуємо, що вранці 28 вересня російські безпілотники атакували Київ.

Перші влучання сталися близько 6:30. В Оболонському районі дрон влучив у колонки АЗС, після чого спалахнула пожежа. У Шевченківському районі безпілотник вдарив по офісній будівлі.

Пізніше дрон влучив у кафе біля АЗС у Голосіївському районі, а в Дарницькому районі уламки БПЛА спричинили пожежу на відкритій території.

Вдень атаки продовжилися. Один із безпілотників влучив у будівлю Національної академії наук України в центрі Києва.

Все, що відомо про атаку РФ на Київ та її наслідки, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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