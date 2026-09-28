Зеленський показав кадри наслідків прильоту по Академії наук у Києві (відео)

Російські війська вранці 28 вересня завдали удару по будівлі Академії наук у Києві. Після атаки на об'єкті виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, після російського удару по будівлі Академії наук триває рятувальна операція. Надзвичайники гасять пожежу та перевіряють будівлю, оскільки всередині могли залишатися люди.

До роботи на місці залучені всі необхідні служби.

"Обов’язково буде на це відповідь Росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України - це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований", - наголосив Зеленський.

Обстріл Києва 28 вересня

Нагадуємо, що вранці 28 вересня російські безпілотники атакували Київ.

Перші влучання сталися близько 6:30. В Оболонському районі дрон влучив у колонки АЗС, після чого спалахнула пожежа. У Шевченківському районі безпілотник вдарив по офісній будівлі.

Пізніше дрон влучив у кафе біля АЗС у Голосіївському районі, а в Дарницькому районі уламки БПЛА спричинили пожежу на відкритій території.