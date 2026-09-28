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Зеленский показал кадры последствий прилета по Академии наук в Киеве (видео)

15:09 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Зеленский показал кадры последствий прилета по Академии наук в Киеве (видео) Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)
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Российские войска утром 28 сентября нанесли удар по зданию Академии наук в Киеве. После атаки на объекте возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, после российского удара по зданию Академии наук идет спасательная операция. Чрезвычайщики тушат пожар и проверяют здание, поскольку внутри могли оставаться люди.

К работе на месте привлечены все необходимые службы.

"Обязательно будет на это ответ России. И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка для Украины - это поддержка действительно жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован", - подчеркнул Зеленский.

Обстрел Киева 28 сентября

Напомним, что утром 28 сентября российские беспилотники атаковали Киев.

Первые попадания произошли около 6:30. В Оболонском районе дрон попал в колонки АЗС, после чего вспыхнул пожар. В Шевченковском районе беспилотник ударил по офисному зданию.

Позже дрон попал в кафе возле АЗС в Голосеевском районе, а в Дарницком районе обломки БПЛА вызвали пожар на открытой территории.

Днем атаки продолжились. Один из беспилотников попал в здание Национальной академии наук Украины в центре Киева.

Все, что известно об атаке РФ на Киев и ее последствиях, читайте в материале РБК-Украина.

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