Зеленский показал кадры последствий прилета по Академии наук в Киеве (видео)
Российские войска утром 28 сентября нанесли удар по зданию Академии наук в Киеве. После атаки на объекте возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, после российского удара по зданию Академии наук идет спасательная операция. Чрезвычайщики тушат пожар и проверяют здание, поскольку внутри могли оставаться люди.
К работе на месте привлечены все необходимые службы.
"Обязательно будет на это ответ России. И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка для Украины - это поддержка действительно жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован", - подчеркнул Зеленский.
Обстрел Киева 28 сентября
Напомним, что утром 28 сентября российские беспилотники атаковали Киев.
Первые попадания произошли около 6:30. В Оболонском районе дрон попал в колонки АЗС, после чего вспыхнул пожар. В Шевченковском районе беспилотник ударил по офисному зданию.
Позже дрон попал в кафе возле АЗС в Голосеевском районе, а в Дарницком районе обломки БПЛА вызвали пожар на открытой территории.
Днем атаки продолжились. Один из беспилотников попал в здание Национальной академии наук Украины в центре Киева.
Все, что известно об атаке РФ на Киев и ее последствиях, читайте в материале РБК-Украина.