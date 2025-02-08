Зеленський показав голові Військового комітету НАТО далекобійну зброю України

Нагадаємо, сьогодні президент України записав відеозвернення, в якому заявив, що російський диктатор Володимир Путін готується не до переговорів, а до продовження війни. Зокрема, ворог збільшує свою армію на понад 100 тисяч осіб. Володимир Зеленський наголосив, що кожній країні в Європі доведеться зміцнювати оборону.

"Ми маємо разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і мета в 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного", - сказав глава української держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.