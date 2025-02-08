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Зеленський показав голові Військового комітету НАТО далекобійну зброю України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 8 лютого, президент України зустрівся у Києві з новим головою Військового комітету НАТО. Зокрема, Володимир Зеленський показав Джузеппе Каво українською далекобійну зброю, а також обговорив низку інших питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови держави.

"Зустрівся з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одному з підприємств ОПК ознайомилися з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський поінформував, що головними темами їх зустрічі стали:

  • підготовка до наступного засідання у форматі "Рамштайн";
  • продовження військової допомоги від держави - членів НАТО та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів

"Вдячний Джузеппе Каво Драгоне за перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну. Дякую людям, що працюють над нашою далекобійною зброєю, за реальний результат, який нам дуже допомагає, якого дуже бояться росіяни та який бачать наші партнери з НАТО", - резюмував Зеленський.

 

Нагадаємо, сьогодні президент України записав відеозвернення, в якому заявив, що російський диктатор Володимир Путін готується не до переговорів, а до продовження війни. Зокрема, ворог збільшує свою армію на понад 100 тисяч осіб. Володимир Зеленський наголосив, що кожній країні в Європі доведеться зміцнювати оборону.

"Ми маємо разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і мета в 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного", - сказав глава української держави.

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