Зеленский показал главе Военного комитета НАТО дальнобойное оружие Украины

"Встретился с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одном из предприятий ОПК ознакомились с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия", - говорится в сообщении.

Также Зеленский сообщил, что главными темами их встречи стали:

подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн";

продолжение военной помощи от государства - членов НАТО и прямые инвестиции в отечественное производство дальнобойных дронов

"Благодарен Джузеппе Каво Драгоне за первый зарубежный визит на этом посту именно в Украину. Спасибо людям, работающим над нашим дальнобойным оружием, за реальный результат, который нам очень помогает, которого очень боятся россияне и который видят наши партнеры из НАТО", - резюмировал Зеленский.