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Зеленский показал последствия удара по Затоке (видео)

Фото: последствия удара по Затоке (скрин видео t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары по Затоке Одесской области во вторник, 26 июля. Глава государства также показал кадры с места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.

"Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", - подписал кадры он.

Еще одно видео с места обстрела выложил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщалось, утром 26 февраля российские оккупанты из акватории Черного моря нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела загорелись частные дома.

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Одесса