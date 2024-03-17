Зеленський похвалив Макрона за лідерство в Європі: Напрацьовує стратегічну перспективу

Влада Франції, зокрема президент республіки Еммануель Макрон, активно напрацьовує стратегічну перспективу надійної безпеки для Європи на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського 17 березня.
Так, глава держави відзначив "французьке лідерство у Європі".
"Ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи, перспективу реальної, тривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу в цій війні", - сказав Зеленський.
Також український президент у своїй промові відзначив "всіх наших друзів у світі, які за цей тиждень допомогли, надали нам нові пакети підтримки, ухвалили нові рішення заради української сили".
Зокрема, він висловився щодо оголошених цього тижня рішень по підтримці з боку США, Данії, Греції, Німеччини та Канади:
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.
Пізніше французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.
Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.
14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключають. Додамо, 16 березня французький президент в інтерв'ю для українських медіа запевнив, що на тлі триваючої військової агресії РФ та своїх ініціатив щодо потенційної можливості відправки військ країн Заходу в Україну - він прагне уникнути ескалації.
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