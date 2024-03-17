Зеленский похвалил Макрона за лидерство в Европе: Нарабатывает стратегическую перспективу

Власти Франции, в частности президент республики Эммануэль Макрон, активно нарабатывают стратегическую перспективу надежной безопасности для Европы на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского 17 марта.
Да, глава государства отметил "французское лидерство в Европе".
"Мы ценим то, как президент Макрон нарабатывает стратегическую перспективу для Европы, перспективу реальной, длительной безопасности, которая возможна только благодаря путинскому проигрышу в этой войне", - сказал Зеленский.
Также украинский президент в своей речи отметил "всех наших друзей в мире, которые за эту неделю помогли, предоставили нам новые пакеты поддержки, приняли новые решения ради украинской силы".
В частности, он высказался по поводу объявленных на этой неделе решений по поддержке со стороны США, Дании, Греции, Германии и Канады:
Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.
Позже французский лидер уточнил, что его страна может опрокинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.
Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.
14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается. Добавим, 16 марта французский президент в интервью для украинских медиа заверил, что на фоне продолжающейся военной агрессии РФ и своих инициатив по потенциальной возможности отправки войск стран Запада в Украину - он стремится избежать эскалации.
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