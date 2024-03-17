Зеленський похвалив Макрона за лідерство в Європі: Напрацьовує стратегічну перспективу
Влада Франції, зокрема президент республіки Еммануель Макрон, активно напрацьовує стратегічну перспективу надійної безпеки для Європи на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського 17 березня.
Так, глава держави відзначив "французьке лідерство у Європі".
"Ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи, перспективу реальної, тривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу в цій війні", - сказав Зеленський.
Зеленський про допомогу Україні від інших країн
Також український президент у своїй промові відзначив "всіх наших друзів у світі, які за цей тиждень допомогли, надали нам нові пакети підтримки, ухвалили нові рішення заради української сили".
Зокрема, він висловився щодо оголошених цього тижня рішень по підтримці з боку США, Данії, Греції, Німеччини та Канади:
- "Сполучені Штати - дякую за пакет допомоги. І дуже важливо, щоб була відновлена стабільність у підтримці нашого захисту. Саме зараз і саме нашим, українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі. Зупинити його зараз - найвигідніше для всіх", - зазначив Зеленський.
- Президент подякував Данії за черговий, уже 16-й пакет оборонної допомоги, зокрема за артилерію.
- "Німеччина - дякую за щотижневі кроки для підтримки нашої країни та людей. Дякую всім державам, які приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України", - сказав Зеленський.
- Окремо він відзначив Грецію за "чітке розуміння загроз усім у Європі".
- "Канада - вдячний за приєднання до нашої коаліції дронів. Це зброя, яка довела свою надзвичайну ефективність. І в таких складних умовах війни недалекобійність нашої армії - це очевидна недалекоглядність деяких партнерів", - заявив Зеленський.
Заяви Макрона щодо відправки військ в Україну
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.
Пізніше французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.
Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.
14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключають. Додамо, 16 березня французький президент в інтерв'ю для українських медіа запевнив, що на тлі триваючої військової агресії РФ та своїх ініціатив щодо потенційної можливості відправки військ країн Заходу в Україну - він прагне уникнути ескалації.
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