Зеленский похвалил Макрона за лидерство в Европе: Нарабатывает стратегическую перспективу

Власти Франции, в частности президент республики Эммануэль Макрон, активно нарабатывают стратегическую перспективу надежной безопасности для Европы на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского 17 марта.

Да, глава государства отметил "французское лидерство в Европе".

"Мы ценим то, как президент Макрон нарабатывает стратегическую перспективу для Европы, перспективу реальной, длительной безопасности, которая возможна только благодаря путинскому проигрышу в этой войне", - сказал Зеленский.

Зеленский о помощи Украине от других стран

Также украинский президент в своей речи отметил "всех наших друзей в мире, которые за эту неделю помогли, предоставили нам новые пакеты поддержки, приняли новые решения ради украинской силы".

В частности, он высказался по поводу объявленных на этой неделе решений по поддержке со стороны США, Дании, Греции, Германии и Канады:

"Соединенные Штаты - благодарю за пакет помощи. И очень важно, чтобы была восстановлена стабильность в поддержке нашей защиты. Именно сейчас и именно нашей, украинской защитой в этой войне решается, удастся ли Путину расширить зону руин в Европе и мире. Остановить его сейчас - самое выгодное для всех", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Данию за очередной, уже 16-й пакет оборонной помощи, в том числе за артиллерию.

"Германия - спасибо за еженедельные шаги для поддержки нашей страны и людей. Спасибо всем государствам, которые присоединились к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины", - сказал Зеленский.

Отдельно он отметил Грецию за "четкое понимание угроз всем в Европе".

"Канада - благодарен за присоединение к нашей коалиции дронов. Это оружие, доказавшее свою чрезвычайную эффективность. И в таких сложных условиях войны недальнобойность нашей армии - это очевидная недальновидность некоторых партнеров", - заявил Зеленский.

Заявления Макрона по отправке войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что его страна может опрокинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается. Добавим, 16 марта французский президент в интервью для украинских медиа заверил, что на фоне продолжающейся военной агрессии РФ и своих инициатив по потенциальной возможности отправки войск стран Запада в Украину - он стремится избежать эскалации.