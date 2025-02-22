Зеленський поговорив зі Стармером на тлі публікацій про "потрійний удар"

Президент України Володимир Зеленский провів розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Наступний тиждень буде активним, тому лідери обговорили спільні кроки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.
"Як завжди, продуктивна розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером", - розповів Зеленський.
За його словами, Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки.
"Безпека України невіддільна від безпеки Європи. Узгодили нашу військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який буде дуже активним", - констатував він.
Президент додав, що Велика Британія та її народ є одними з найбільших прихильників України і Україна це дуже цінує.
Велика Британія готується оголосити новий пакет допомоги Україні 24 лютого. Цю допомогу ЗМІ назвали "потрійним ударом".
Прем'єр Британії Кір Стармер оголосить про новий пакет заходів підтримки України, незважаючи на те, що Дональд Трамп чинить тиск на Київ, вимагаючи відступити і прийняти мирну угоду з Росією.
Імовірно, як пише The Telegraph, уже в понеділок Стармер може оголосити про "потрійний удар" щодо заходів, включаючи військову допомогу та санкції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.