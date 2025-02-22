RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский поговорил со Стармером на фоне публикаций о "тройном ударе"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Великобритании Киром Стармером. Следующая неделя будет активной, поэтому лидеры обсудили совместные шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

"Как всегда, продуктивный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером", - рассказал Зеленский.

По его словам, Европа должна быть за столом переговоров по окончанию войны и формированию прочных гарантий безопасности.

"Безопасность Украины неотделима от безопасности Европы. Согласовали наше военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю, которая будет очень активной", - констатировал он.

Президент добавил, что Великобритания и ее народ являются одними из крупнейших сторонников Украины и Украина это очень ценит.

 

Сообщения СМИ о "тройном ударе" Британии

Великобритания готовится объявить новый пакет помощи Украине 24 февраля. Эту помощь СМИ назвали "тройным ударом".

Премьер Британии Кир Стармер объявит о новом пакете мер поддержки Украины, несмотря на то, что Дональд Трамп оказывает давление на Киев, требуя отступить и принять мирное соглашение с Россией.

Предположительно, как пишет The Telegraph, уже в понедельник Стармер может объявить о "тройном ударе" по мерам, включая военную помощь и санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине