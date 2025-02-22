Зеленский поговорил со Стармером на фоне публикаций о "тройном ударе"

"Как всегда, продуктивный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером", - рассказал Зеленский.

По его словам, Европа должна быть за столом переговоров по окончанию войны и формированию прочных гарантий безопасности.

"Безопасность Украины неотделима от безопасности Европы. Согласовали наше военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю, которая будет очень активной", - констатировал он.

Президент добавил, что Великобритания и ее народ являются одними из крупнейших сторонников Украины и Украина это очень ценит.