Зеленський поговорив зі спікером Палати представників США

"Провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Джонсоном. Подякував йому особисто, обом партіям, американському народу та Президенту Байдену за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення", - йдеться в заяві.

Президент розповів спікеру про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. Лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 "шахедами" та 700 КАБами. Виведено з ладу найбільшу українську ГЕС.

"У цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе. Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне - щоб питання допомоги Україні залишалося фактором об'єднання", - додав президент.

Про що ще говорили

Зеленський додав, що під час розмови також обговорювали необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну.

Також Зеленський і Джонсон обговорили використання заморожених російських активів на користь України.

"У цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу", - додав глава України.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України