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Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей США

Архивное фото: Владимир Зеленский и Майк Джонсон (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 28 марта, провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

"Провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Джонсоном. Поблагодарил его лично, обе партии, американский народ и Президента Байдена за жизненно важную поддержку Украины с начала российского вторжения", - говорится в заявлении.

Президент рассказал спикеру о ситуации на поле боя, в частности о стремительном усилении российского воздушного террора. Только за прошедшую неделю украинские города и общины подверглись ударам 190 ракетами, 140 "шахедами" и 700 КАБами. Выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС.

"В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы осознаем, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное - чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", - добавил президент.

О чем еще говорили

Зеленский добавил, что во время разговора также обсуждали необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну.

Также Зеленский и Джонсон обсудили использование замороженных российских активов в пользу Украины. 

"В этом мы также рассчитываем на лидерство Конгресса", - добавил глава Украины.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса по защите южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон сознательно отказывается выносить законопроект на голосование, чем затягивает предоставление военной помощи Украине.

Джонсон же начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств - всего 47,69 млрд долларов. Также Джонсон намекнул, что Палата представителей готова разблокировать помощь Украине, но она будет предоставляться США не бесплатно, а по программе займа или кредитования.

О том, как экс-президент США Дональд Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решения - читайте в материале РБК-Украина.

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