Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністром Канади: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.
Політики під час бесіди обговорили оборонну підтримку України з боку Канади, можливості її розширення та важливість продовження зернової угоди.
"Розраховую на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив", - зазначив президент України.
Раніше стало відомо, що Канада надасть широкий пакет допомоги для розмінування звільнених територій України.
Також ми писали, що під час минулої розмови з Трюдо Зеленський закликав країни "Великої сімки" до жорсткої реакції на терор Росії. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури
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