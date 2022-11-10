ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністром Канади: що обговорили

Новость на русском →
Київ, Четвер 10 листопада 2022 18:47
Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністром Канади: що обговорили Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Політики під час бесіди обговорили оборонну підтримку України з боку Канади, можливості її розширення та важливість продовження зернової угоди.

"Розраховую на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив", - зазначив президент України.

Раніше стало відомо, що Канада надасть широкий пакет допомоги для розмінування звільнених територій України.

Також ми писали, що під час минулої розмови з Трюдо Зеленський закликав країни "Великої сімки" до жорсткої реакції на терор Росії. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Джастін Трюдо Канада Вторгнення Росії до України G20
NEWS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа