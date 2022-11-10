Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністром Канади: що обговорили

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

"Розраховую на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив", - зазначив президент України.

Політики під час бесіди обговорили оборонну підтримку України з боку Канади, можливості її розширення та важливість продовження зернової угоди.

Раніше стало відомо, що Канада надасть широкий пакет допомоги для розмінування звільнених територій України.

Також ми писали, що під час минулої розмови з Трюдо Зеленський закликав країни "Великої сімки" до жорсткої реакції на терор Росії. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури

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